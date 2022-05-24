تحدث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن موقف المملكة من تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل".

وخلال مشاركته في منتدى دافوس، اليوم، قال وزير الخارجية ردا على سؤال بشأن احتمالية التطبيع، أنه ذكر في عدة مرات أنه لم يتغير أي شيء بالطريقة التي ترى فيها المملكة هذا الموضوع.

وأضاف: "طالما رأينا أن التطبيع هو النتيجة النهائية ولكنه نتيجة نهائية لمسار، فالسعودية هي التي أطلقت المبادرة العربية في 2001، وقبل ذلك عملنا على مبادرة سلام، وبالتالي ستفضي كلها لتطبيع كامل مع إسرائيل".

وأكمل: "قد يكون التطبيع له فوائد على الجميع، ولكن لا نستطيع حصد هذه الفوائد دون أن نحل القضية الفلسطينية، وقد شهدنا في الأسابيع والشهور القليلة الماضية، أن هذا الموضوع غير المحلول لا يزال سبب زعزعة الاستقرار في المنطقة، وعدم حل هذا الموضوع سيمكن الأصوات المتطرفة في المنطقة".

واسترسل: "الأولوية الآن يجب أن تكون كيف يمكن لنا أن ندفع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية إلى الأمام؟، هذا بالتأكيد سوف يفيدنا جميعًا، وسوف يفيد الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأكملها".