سيشرع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في زيارة دولة إلى إيطاليا ابتداء من يوم غد الأربعاء تدوم ثلاثة أيام.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: "بدعوة من رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلا، يشرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ابتداء من يوم غد في زيارة دولة إلى جمهورية إيطاليا تدوم ثلاثة أيام".

وأضاف ذات البيان: "تكتسي الزيارة أهمية خاصة في تمتين أواصر الصداقة التاريخية وتعزيز العلاقات الثنائية في عديد المجالات وبخاصة الجانب الاقتصادي ضمن رؤية جديدة للرئيسين تهدف إلى بعث ديناميكية جديدة للحوار والتعاون الاستراتيجي، بين البلدين الجارين والصديقين".