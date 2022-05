Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, entamera demain mercredi, une visite d’Etat de trois jours en Italie.

Sur invitation du président de la République d’Italie, Sergio Mattarella le président de la République Abdelmadjid Tebboune, entamera demain, une visite de trois jours en Italie, indique un communiqué de la présidence de la République.

Cette visite est d’une importance particulière dans la valorisation des liens d’amitié historiques et le renforcement des relations bilatérales dans plusieurs domaines, en particulier dans le domaine économique dans le cadre d’une nouvelle vision des deux présidents, visant à relancer la dynamique du dialogue et de la coopération stratégique entre les deux pays voisins et amis, conclut le communiqué de la présidence de la République.