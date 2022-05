Le Prix de mathématiques Maurice-Audin a été attribué à Samir Bedrouni, mathématicien algérien vivant en Algérie, et Yacine Chitour, mathématicien franco-algérien vivant en France, annonce l’Association Josette et Maurice Audin sur son site internet.

Ce Prix a été décerné à Bedrouni (28 ans), maître de conférences à l’Université des Sciences et de la Technologie Houari-Boumediene (USTHB) à Alger pour ses travaux portant sur les feuilletages en géométrie complexe. Il sera remis à M. Bedrouni par une délégation qui effectuera une visite à Alger le 28 mai prochain.

Le Prix a été également attribué à Chitour, professeur au Laboratoire signaux et systèmes de l’Université Paris-Saclay à CentraleSupélec pour ses travaux portant sur la stabilisation de systèmes commandés entre autres.

Le Prix est ouvert à tous les candidats mathématiciens, titulaires d’un doctorat, en poste en France ou en Algérie. Les candidats doivent être âgés de 45 ans au plus. Le Jury de ce Prix, organisé chaque deux ans, désigne deux lauréats : un mathématicien algérien exerçant ses activités en Algérie et un mathématicien français exerçant en France.

Le prix de mathématiques Maurice-Audin est un prix scientifique créé en 2004 par l’association Maurice Audin devenue Association Josette et Maurice Audin en 2019.

L’Association a pour objectifs de "faire vivre la mémoire de Josette et Maurice Audin et leur combat pour l’indépendance de l’Algérie, agir pour faire la clarté sur les circonstances de la mort de Maurice Audin, assassiné en 1957 par des militaires français".