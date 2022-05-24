تم، اليوم الثلاثاء، التوقيع على محضر محادثات بين الجزائر وجمهورية الكونغو في مجال المحروقات.

وجاء توقيع هذا الاتفاق بحضور وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير المحروقات الكونغولي، برونو جان ريتشارد إيتوا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان وزارة الطاقة ينص المحضر على تبادل الخبرات في مجال تطوير إطار قانوني وتنظيمي يحكم التنقيب عن المحروقات واستغلالها، تبادل الخبرات فيما يتعلق بالإصلاحات وإنشاء هيئات تنظيمية وتنظيمها وتعزيز الأنشطة في قطاع المحروقات.

كما ينص على تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير عقود معيارية للتنقيب عن النفط واستغلاله وتبادل الخبرات والتجارب الجزائرية في تطوير قطاع الغاز وخاصة الغاز الطبيعي المسال. وكذا في مجال المصب

ووفق ذات البيان اتفق الطرفان على استكشاف فرص تواجد "سوناطراك" في قطاع التنقيب عن النفط والغاز في جمهورية الكونغو، إضافة إلى تنمية التعاون في مجال التكوين وتنمية رأس المال البشري.