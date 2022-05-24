أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية اليوم الثلاثاء وزير العدل السابق الطيب لوح بثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة التحريض على التحيز وسوء استغلال الوظيفة.

كما ألزمت هيئة المحكمة وزير العدل السابق بدفع 200 الف دج غرامة مالية وتبرئته من تهمة التزوير في محررات رسمية.

واصدرت رئيسة الجلسة حكما يقضي بتسليط عقوبة سنتين سجنا نافذا و200 الف دج غرامة في حق المفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب بلهاشم بتهمة التحريض على التحيز وسوء استغلال الوظيفة وتبرئته هو أيضا من جناية التزوير في محررات رسمية.

كما قضت ذات المحكمة ببراءة كل من السعيد بوتفليقة، شقيق و المستشار السابق لرئيس الجمهورية الراحل عبد العزيز بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد.

واصدرت نفس الحكم في حق الأمين العام السابق لوزارة العدل لعجين زواوي، القضاة مختار بلحراج، سماعون سيد أحمد وخالد الباي، المحامي درفوف مصطفى والمترشحة السابقة لتشريعيات ماي 2017 مريم بن خليفة