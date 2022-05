Quinze personnes ont été tuées, dont 14 enfants et un enseignant, dans la fusillade qui a endeuillé une école du Texas, mardi 24 mai, a annoncé le gouverneur de l’Etat. Le tireur « a tué, d’une façon atroce et insensée, quatorze élèves et il a tué un enseignant », a déclaré Greg Abbott, précisant que le suspect, âgé de 18 ans et résident local, était également mort.

« Le tireur est mort, et il semble que les officiers intervenus l’ont tué », a-t-il déclaré. D’après la chaîne de télévision CNN, l’assaillant s’est rendu en voiture à l’établissement scolaire, où il est entré avec un fusil et une arme de poing. Les mobiles de cette attaque sont pour l’instant inconnus.

Le chef de la police d’Uvalde, Pete Arredondo, a déclaré, lors d’une très courte conférence de presse que le tueur avait agi seul, et qu’il y avait « plusieurs blessés », sans en donner le nombre. Il a précisé que l’école accueillait des enfants de CE1, CE2 et CM1.

Plus tôt, l’Uvalde Memorial Hospital avait déclaré sur Facebook avoir pris en charge « 13 enfants » , précisant que deux personnes « étaient décédées » lorsqu’elles sont arrivées, sans préciser leur âge.

Une femme de 66 ans se trouve dans un « état critique » , a annoncé un autre hôpital, University Health, situé à San Antonio, qui dit avoir reçu « deux patients », un adulte et un enfant.

D’après le gouverneur, deux agents des forces de l’ordre ont également été touchés mais ils devraient s’en sortir.