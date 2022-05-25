تتوقع مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء تساقط أمطار غزيرة تكون في بعض الأحيان رعدية على عدة ولايات بشمال وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي إن أمطارا غزيرة تكون في بعض الأحيان رعدية، ستتهاطل بداية من أمسية اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الخميس، على ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، البويرة، تزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة وسطيف.

كما ستشمل هذه الامطار الرعدية ولايات سوق أهراس، عين قزام، برج بوعريريج، ميلة، تمنراست، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، عنابة، جانت، قسنطينة، خنشلة، عين الدفلى، المدية والطارف.

وأضاف نفس المصدر إن كمية الأمطار المرتقبة ستتراوح بين 20 و40 ملم وقد تصل أو تتجاوز في بعض المناطق 50 ملم محليا.