توفي ستة أشخاص وأصيب اثنان آخران في حادثي مرور وقعا صبيحة اليوم بالطريقين الوطني رقم 23 والولائي رقم 84 بولايتي الأغواط ووهران.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للمديريتين المحليتين للحماية المدنية إن وحداتها في ولاية الاغواط تدخلت في حدود الساعة السادسة وثلاث عشرة دقيقة (06:13) من صبيحة اليوم الأربعاء، على إثر انقلاب سيارة بالطريق الوطني رقم 23 الرابط بين أفلو والأغواط بالضبط في منطقة الهتاريس ببلدية تاجموت، خلف وفاة ثلاثة أشخاص هم رجلين وامرأة تم نقل جثثهم إلى مستشفى آفلو وإصابة طفلين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهما وتحويلهما إلى المصالح الاستشفائية بوادي مرة.

أما بولاية وهران فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية على الساعة الثالثة وأربعا وثلاثين دقيقة (03:34) من فجر هذا الأربعاء، إثر اصطدام بين سيارتين بالطريق الولائي رقم 84 ببلدية عين الترك، خلف وفاة ثلاثة أشخاص في مكان الحادث.