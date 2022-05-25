جمد الاتحاد الأوروبي أصولا لرجال أعمال روس بقيمة نحو 10 مليارات يورو، وذلك في إطار العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" نقلا عن بيانات للمفوضية الأوروبية، إن رجال الأعمال الروس حرموا من الوصول إلى اليخوت الفاخرة والعقارات وغيرها من الأصول التي تقارب قيمتها 10 مليارات يورو.

وكان هذا المبلغ لا يزيد عن 6.7 مليار يورو بحلول الثامن أفريل الماضي. وتعتزم المفوضية الأوروبية تقديم مشروع قانون اليوم الأربعاء من شأنه أن يسمح بمصادرة الأصول الروسية المجمدة.