كشف رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية بوجمعة شيهوب عن تنظيم مسابقة لتوظيف الأساتذة على أساس الشهادة خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية المقبلة.

وأوضح شيهوب في منشور له عبر "فايسبوك"، أن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أكد خلال لقائهم به الثلاثاء، أن مسابقة توظيف الأساتذة ستجرى على أساس الشهادة في الثلاثي الأول للعام الدراسي المقبل، بالإضافة إلى امتحانات الترقية للأساتذة.

كما كشف المتحدث باسم المنظمة، عن إدماج 35 ألف مشرف بالمدارس الابتدائية لحد الآن، إلى جانب التأشير لدى الوظيفة العمومية على ملفات 22 ألف آخرين، حيث تم توزيعهم على مختلف المدارس عبر الوطن وأغلبهم التحقوا بمناصبهم ومن المدارس من التحق بها ثلاث مشرفين وسيباشرون مهامهم مباشرة بعد تحديدها من طرف لجنة القانون الخاص قبل 30 أكتوبر المقبل والذي سيحددها بدقة كما سيحدد مهام الأساتذة بدقة كذلك، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض الحجم الساعي للأساتذة.