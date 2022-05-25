أعلن التكتل النقابي لنقابات الوظيفة العمومية بالجنوب التصعيد وشن وقفة احتجاجية يوم في 2 جوان المقبل أمام مقر ولاية الوادي.

وقال التكتل النقابي في بيان له، إن السلطات تواصل تجاهل مطالبهم رغم الإضراب، مقررين التصعيد عن طريق تنظيم وقفة احتجاجية جهوية بالجنوب أمام مقر ولاية الوادي في 2 جوان الداخل، ابتداء من الساعة 09.30 صباحا.

كما أكد التكتل عزمه على استئناف الحركة الاحتجاجية بشكل قوي مع الدخول الاجتماعي القادم في حالة عدم تجاوب السلطات بشكل إيجابي مع مطالبهم.

ويطالب التكتل بتحيين منحة المنطقة على أساس الراتب الرئيسي الحالي بدلا من الأجر القاعدي لسنة 1989، وبأثر رجعي، إلى جانب تعميم منحة الامتياز على كل الأصناف والرتب، وكذا احتساب أقدمية الجنوب في التقاعد وفقا للمرسوم الرئاسي 72/199. والرفع من قيمة منحة السكن التي تساوي 1000/2000 دينار.