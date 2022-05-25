صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مدعومةً من قلة الإمدادات وتوقعات بزيادة الطلب على النفط مع ترقب بدء موسم الصيف في الولايات المتحدة الامريكية، أكبر مستهلك للخام. وبحلول الساعة 6:19 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت إلى 114 دولاراً للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام "برنت" 0.1% أمس الثلاثاء وتسجل زيادة لخامس يوم، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 110.28 دولارات للبرميل. وتمّ تسوية العقد بانخفاض 52 سنتاً أمس الثلاثاء.

وتواصل إمدادات الخام العالمية انخفاضها مع تجنب المشترين النفط القادم من روسيا، ثاني أكبر مصدر عالمي، في ظل العقوبات المفروضة على موسكو بعد عمليتها الخاصة في أوكرانيا.

وتواجه إمدادات الخام في الولايات المتحدة ضغوطاً مع قرب عطلة يوم الذكرى في مطلع الأسبوع، إذ من المتوقع أن تشهد أعلى حركة انتقالات في عامين، الأمر الذي يزيد الطلب على الوقود مع إقبال المزيد من السكان على السفر بالسيارات والتخلي عن الحذر المرتبط بقيود مكافحة كوفيد-19.