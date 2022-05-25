كشفت اليوم الأربعاء، تقارير إعلامية إنجليزية مختلفة أن نادي وست هام أعطى الضوء الأخضر بخصوص إمكانية مغادرة الدولي الجزائري سعيد بن رحمة.

موقع" واست هام زون"، أوضح أن الفريق مستعد للاستماع إلى العروض التي وصلت اللاعب بالرغم من انضمامه من برينتفود إلى " المطاريق" في 2020.

المصدر ذاته أردف، هناك عدة لاعبين كآرثر ماسوكوا، آرون راندولف، توماس سوتشيك ونيكولا فلاسيتش مرشحون للمغادرة. وخاض بن رحمة معظم اللقاءات خلال الموسمين الماضيين وقدم مستويات كبيرة، ولكن آداءه تراجع رفقة بعض اللاعبين الآخرين.

وختم" واست هام زون"، أن قرار بقاء بن رحمة سيكون بيد المدرب مويس، فإذا كان يرى بأن لا يستطيع الاعتماد على بن رحمة فيمكن أن يجني الفريق أموال لا بأس بها من بيعه.