دعا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج رمطان لعمامرة، هذا الأربعاء إلى العمل من أجل تحقيق إفريقيا متكاملة مزدهرة تمثل قوة ديناميكية على الساحة الدولية.

وقال لعمامرة في تغريدة عبر صفحته الرسمية على " تويتر" بمناسبة يوم إفريقيا "ونحن نحتفي بيوم إفريقيا، فلنتشارك معا الاحتفال بانتصاراتنا في تحرير شعوب القارة، ولنتشارك معا وعينا الجماعي بالتحديات التي يجب مواجهتها في سبيل تحقيق إفريقيا متكاملة ومزدهرة وسلمية، يقودها مواطنوها وتمثل قوة ديناميكية على الساحة الدولية".

وأضاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج " في الذكرى الستين لاستقلالها، ستكون الجزائر الفخورة بانتمائها الإفريقي أكثر من أي وقت مضى طرفا فاعلا في هذا المشروع الكبير والحضاري".

للتذكير يحتفل بيوم إفريقيا في الخامس والعشرين من ماي من كل سنة وهو التاريخ الذي تأسست فيه منظمة الوحدة الإفريقية.