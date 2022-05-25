أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء ان قواتها دمرت ورشات بمصنع "موتور سيتش" في مدينة زابوروجيه، كانت تنتج محركات لطائرات سلاح الجو الأوكراني.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشيتكوف في إفادة صباحية، "دمرت صواريخ عالية الدقة طويلة المدى أطلقت من الجو والبحر ورش إنتاج لمصنع "موتور سيتش" في مدينة زابوروجيه، كانت تنتج محركات للطيران الحربي الأوكراني، بما في ذلك لطائرات بدون طيار". وأضاف كوناشينكوف أنه تم أيضا تدمير وحدات من احتياطي الجيش الأوكراني في منطقة دنيبروبتروفسك، كانت تنقل لتعزيز مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.

وأصابت صواريخ جوية عالية الدقة خلال اليوم الماضي ثلاث نقاط تحكم، مركز للتقنيات والاتصالات اللاسلكية في منطقة نيكولاييف، والمركز اللوجستي للواء 72 المشاة الميكانيكي في منطقة سوليدار بدونيتسك، ومستودعين للوقود في منطقة خاركوف، وموقعين للرادار ومعدات عسكرية قرب بلدة باخموت في دونيتسك، إضافة إلى 16 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية.

وقصف الطيران الحربي الروسي مستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في منطقتي خاركوف ونيكولايف، ومقر الدفاع الإقليمي في سوليدار، بالإضافة إلى 46 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية.

وذكر كوناشينكوف أنه نتيجة للضربات الجوية، لقي أكثر من 300 فرد من قوات القوميين الأوكرانيين مصرعهم، وتم تعطيل 46 قطعة من المعدات العسكرية.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 في منطقة نيكولاييف، كما أسقطت 11 طائرة مسيرة أوكرانية في الهواء، بما فيها واحدة من طراز Bayraktar TB-2 في دونيتسك. كما أصابت القوات الصاروخية والمدفعية 51 موقعا للقيادة، و385 منطقة تجمع للقوات والمعدات، بالإضافة إلى 53 وحدة مدفعية وهاون في مواقع إطلاق النار.

وإجمالا تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 178 طائرة أوكرانية، و126 مروحية، و1006 طائرات بدون طيار، 322 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3258 دبابة ومدرعة أخرى، و430 راجمة صواريخ، و1671 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، بالإضافة إلى 3155 مركبة عسكرية خاصة.