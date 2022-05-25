فاز الدولي الفرنسي، ومهاجم نادي ريال مدريد الإسباني كريم بن زيمة بجائزة أفضل لاعب في المرينغي هذا الموسم.

وقال بن زيمة الذي أحرز 44 هدفا خلال 45 مباراة لعبها هذا الموسم: "أنا فخور جداً لقد كان موسماً جيداً جداً بالنسبة لي من حيث الأهداف، التمريرات الحاسمة، الانتصارات والألقاب أشعر بسعادة بالغة"، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي بالعربية.

وعرّج " الحكومة" كما يحلو لجماهير الملكي تسميته على لقاء نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول المقرر السبت المقبل:" المفتاح ضد ليفربول هو الدخول في المباراة لتحقيق الفوز، إنها مباراة نهائية ضد فريق قوي للغاية، لكننا واثقون من قوتنا أيضاً، يجب التركيز على لعبنا واللعب معاً، مع جماهيرنا، لدينا ثقة كبيرة وسنظهرها على أرض الملعب".