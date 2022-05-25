ألقت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية تلمسان، القبض على نصاب ومحتال يدعي ممارسة الرقية الشرعية، بإحدى المدن الحدودية لولاية تلمسان، مقابل تلقي مبالغ مالية، عقب تلقي شكوى، من طرف أحد الأشخاص وقع ضحية له.

وبعد فتح تحقيق من قبل فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية تلمسان من أجل التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيه، اتضح بأنه أوقع بعدة ضحايا آخرين من مختلف أرجاء الوطن، كما توضحه التحويلات المالية التي استقبلها في فترات متقاربة من أماكن مختلفة من التراب الوطني، على رقم حساب بريدي يخص شريكه في هذا العمل الإجرامي، كما كشف التحقيق بأن المشتبه فيه كان يوهم ضحاياه بمعالجتهم عن طريق الرقية الشرعية عن بعد باستعمال وسائل اتصال حديثة كالأنترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلص التحقيق إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وشريكه مع توقيفهما، حيث اتضح بأنهما في العقدين الثالث من العمر، بعد استيفاء إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف قضائي ضد الموقوفين، قدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.