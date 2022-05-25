توفي شخصان وأصيب ثالث بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع ظهر اليوم الأربعاء بالطريق الوطني رقم 46 في شطره العابر لبلدية الحاجب بولاية بسكرة.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحة "طريقي" إن الحادث المروري المميت الناجم عن اصطدام شاحنة خلاطة الإسمنت المسلح وسيارة سياحية اتبع بنشوب حريق، وقع بالطريق الوطني رقم 46 الرابط بين ولايتي بسكرة وأولاد جلال على مستوى المدخل الغربي لبلدية الحاجب.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث أسفر عن وفاة شخصين في عين المكان وإصابة شخص ثالث بجروح متفاوتة الخطورة.