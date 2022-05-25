أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن كل القطاعات "مجندة" لإنجاح موسم الحج لهذه السنة وتمكين الحجاج الجزائريين من أداء مناسك هذه الشعيرة في أحسن الظروف.

وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة عمل مع اللجنة القطاعية المعنية بموسم الحج، إن "كل القطاعات مجندة لإنجاح موسم الحج لهذه السنة"، مشددا على أهمية التنسيق بين هذه القطاعات لتسهيل الإجراءات الرامية إلى "أداء هذا الركن في أحسن الظروف، بدءا بإجراء الفحص الطبي والحصول على الجواز الصحي الخاص بفيروس كورونا ودفع المستحقات والحجز الإلكتروني بالنسبة للتذاكر والحجز الإلكتروني والإيواء".

وبخصوص تكلفة الحج لهذا الموسم، أوضح الوزير أن "الارتفاع ملحوظ هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة التي سبقت فيروس كورونا"، مرجعا ذلك إلى "ارتفاع سقف التعاملات الاقتصادية في السوق العالمية". وأضاف إن الجزائر "أخذت أحسن العروض وبتكلفة معقولة مقارنة مع الكثير من البعثات الأخرى"، مشيرا إلى أن "هذا الجهد تقوم به الجزائر للحفاظ على المواطن في الداخل والخارج وتمكينه من أداء مناسك الحج".