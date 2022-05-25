تمكن أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد (ولاية ميلة) من فك خيوط قضية "اختلاس مواد مدعمة تتمثل في كمية تتعدى 2.078 قنطار من مادة القمح الصلب المستورد، وتحويل مواد مدعمة عن مقصدها إلى جانب الإهمال المؤدي إلى تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الـوظيفـة وخيانة الأمانة"، حسبما علم اليوم الأربعاء من مصالح المجموعة الإقليمية لذات السلك النظامي.

وتعود حيثيات القضية، استنادا لذات المصدر، إلى استغلال معلومات واردة إلى فرقة الأبحاث بشلغوم العيد، مفادها وجود نقص في مادة القمح على مستوى وحدة التخزين بوادي العثمانية، ليتم على الفور تشكيل فريق تحقيق والتنقل إلى مقر وحدة التخزين، مرفوقين بأفراد خلية الشرطة التقنية.

وأفاد المصدر أنه تبين بعد معاينة السجلات والوثائق وكذا المخزون وجود نقص في مادة القمح الصلب المستورد بكمية 2.078,60 قنطار تقدر قيمتها المالية بـ 12.471.600 دج، ليتم فتح تحقيق معمق بدءا بالتدقيق في وصولات إيداع كميات الحبوب، وسماع جميع العمال والإطارات المقدر عددهم بـ 20 شخصا.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة التي أمرت بإيداع رئيس وحدة التخزين بالمؤسسة العقابية، مع وضع مسؤول الأمن بها تحت الرقابة القضائية, حسبما أفادت به مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة.