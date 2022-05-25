تلقى النائب بالمجلس الشعبي الوطني، زكرياء بدرون، أمس، استدعاء من لجنة الانضباط التابعة لجبهة التحرير الوطني، موقع من قبل رئيس اللجنة السعيد بويفر، للمثول أمام أعضاء اللجنة، وذلك في 30 من شهر ماي الجاري بالمقر المركزي للحزب، وذلك بسبب أخطاء ارتكبها النائب حسب ما ورد في نص الاستدعاء الذي حصلت "الخبر" على نسخة منه.

وكان النائب زكرياء بدرون قد ندد واستنكر في بيان له نشر مضمونه في جريدة "الخبر" لجوء قيادة "الأفلان" إلى العدالة للاقتصاص من المناضلين المعارضين للقيادة الحالية والزج ببعضهم في السجون، معتبرا ذلك مخالفا لمبادئ الحزب وقيمه الديمقراطية وحرية إبداء الرأي في قضايا داخلية تخص الحزب، معتبرا ذلك تجاوزا غير مسبوق في تاريخ الحزب العتيد.