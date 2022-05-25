حل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء بروما، في إطار زيارة دولة إلى إيطاليا تدوم ثلاثة أيام بدعوة من الرئيس الايطالي، سيرجيو ماتاريلا.

وكان في استقبال الرئيس تبون بمطار روما الدولي ليوناردو دا فنشي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، وسفير الجزائر بإيطاليا وأعضاء من السلك الديبلوماسي العربي والإفريقي المعتمد بروما.

وخصصت ايطاليا مقاتلتين من سلاحها الجوي لمرافقة شرفية للطائرة الرئاسية، ترحيبا بالرئيس تبون.

ويرافق رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة وفد وزاري يتكون من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزير الطاقة والمناجم، وزير الأشغال العمومية، وزير النقل، وزيرة الثقافة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

وسيلتقي رئيس الجمهورية اليوم بأفراد من الجالية الوطنية المقيمة في إيطاليا للاستماع إلى انشغالاتهم واقتراحاتهم.