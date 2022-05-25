أودع موظف 51 سنة بمؤسسة بنكية بالحروش، ولاية سكيكدة، رهن الحبس المؤقت بعد اختلاس مبالغ مالية من حسابات 15 زبونا وتحويلها إلى حساب ابنه البالغ من العمر 5 سنوات، وحسب خلية الإعلام والصحافة لأمن سكيكدة فإن المشتبه فيه قد تم اكتشاف أمره بناءا على شكوى تقدمت بها إدارة مؤسسة بنكية بعد اكتشافها لعملية اختلاس أموال من حسابات بعض الزبائن.

وبين التحقيق أن المشتبه فيه موظف بذات المؤسسة كان يقوم بعمليات بنكية لتحويل أموال بطريقة غير شرعية من حسابات بعض الزبائن، بعد أن يقوم باختيار ضحاياه وأغلبهم من الأشخاص المسنين، إلى حساب ابنه البالغ من العمر 5 سنوات ثم يسحبها على مراحل وبمبالغ مختلفة.

وراح ضحية العملية 15 زبونابعد أن تم سحب حوالي 120 مليون سنتيم خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى سنة 2020.

وأحيل المشتبه فيه، اليوم الأربعاء، على وكيل الجمهورية لدى محكمة الحروش حيث صدر في حقه أمر إيداع الحبس عن قضية اختلاس أموال خاصة.