خرج الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، عن صمته، اليوم الأربعاء، بعد الموسم الصعب الذي قضاه رفقة نادي نيم في الدرجة الثانية الفرنسية.

وأكد فرحات في حوار مع "أر.أم.سي. سبورت" أنه لم يرغب في الحديث قبل نهاية البطولة حتى لا يؤثر على المجموعة لأنه ليس لاعبا يثير المشاكل، مضيفا أن ما حدث له هذا لموسم لا يصدق.

وقال اللاعب السابق لاتحاد الجزائر: "بالفعل، أود التحدث عن مستواي هذا الموسم. لم أظهر أي شيء ... سأقول الحقيقة، لقد فقدت الرغبة في اللعب، كنت أتدرب دائمًا بشكل طبيعي ولكن على أرضية الميدان لم أستطع أن أنسى ما حدث. لم أكن في أفضل حالاتي نفسيا. كما أن الرئيس أعلن في بداية الموسم أن الهدف لم يكن العودة مباشرة إلى 'الليغ 1'، كيف تريد أن تحفز نفسك بخطاب كهذا؟".

وتابع فرحات: "بعد هبوط النادي إلى الدرجة الثانية، لن أكذب، كان هدفي هو المغادرة للبقاء في دوري الأضواء، خلال فترة الانتقالات، أعلن الرئيس عن سعر 2.5 مليون يورو للسماح لي بالرحيل. سعر معقول يناسب الجميع. بين عشية وضحاها غير الرئيس رأيه ... وحتى ذلك الحين تلقى النادي عرضا بقيمة 3.5 مليون يورو لكن تم رفضه. في الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات، طلبت من الرئيس السماح لي بالرحيل، وأجاب: لا تقلق، الأندية ستأتي بعروض أكبر، إلا أن ذلك لم يحدث قط، لقد خسرت سنة بسببه، لن أسامحه أبدا".

وحول مستقبله، أكد ابن مدينة برج منايل أنه سيذهب في إجازة لنسيان ما مر به هذا الموسم، مؤكدا أنه يفضل البقاء في الدوري الفرنسي.

وكشف الدولي الجزائري عن وجود اتصالات مع أندية في فرنسا وخارجها، قائلا "سآخذ وقتي، لأنني أبلغ من العمر 29 عامًا ولا أريد أن أخطئ. لكنني متحمس بنسبة 100٪ ... لدي دافع أكبر في سن 29 مما كنت عليه عندما وصلت إلى فرنسا في سن 23".