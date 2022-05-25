فاز وفاق سطيف أمام مضيفه وداد تلمسان, اليوم الأربعاء، بنتيجة 1-0 ضمن تسوية رزنامة الجولة الـ24 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وجاء الهدف الوحيد في اللقاء عن طريق اللاعب بن عياد في الدقيقة الـ38، مسجلا هدفه الشخصي الخامس في البطولة المحلية.

وعلى ضوء هذه النتيجة، يلتحق وفاق سطيف بأولمبي الشلف في المرتبة السابعة بـ46 نقطة، بينما يواصل وداد تلمسان -الذي سيلعب في القسم الثاني الموسم المقبل- تذيله للترتيب بـ13 نقطة فقط.

وينتظر وفاق سطيف ثلاثة لقاءات أخرى ضمن تسوية رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى، بداية بمواجهة شباب قسنطينة (1 جوان)، ثم استضافة نادي بارادو (8 جوان) ونصر حسين داي (14 جوان)، وكله أمل في إنهاء الموسم في مرتبة مؤهلة إلى منافسة قارية.

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 61 29

2. شبيبة القبائل 57 31

3. شبيبة الساورة 53 30

4. نادي بارادو 50 30

5. مولودية الجزائر 49 31

6. اتحاد الجزائر 48 30

7. وفاق سطيف 46 28

--.أولمبي الشلف 46 31

9. شباب قسنطينة 45 30

--. اتحاد بسكرة 45 30

11. هلال شلغوم العيد 40 31

12. أمل الأربعاء 39 31

13. نجم مقرة 38 31

--. مولودية وهران 38 30

15. أولمبي المدية 34 31

16. نصر حسين داي 22 30

17. سريع غليزان 19 31

18. وداد تلمسان 13 31.