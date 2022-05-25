25 ماي 2022
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إقصاء النائب بخضرة من عضوية المجلس الشعبي الوطني

أخبار الوطن
25 ماي 2022 ()
ج.ف
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أيد 259 نائبا اقتراح إقصاء زميلهم محمد بخضرة نائب الهجرة عن المنطقة الأولى (جنوب فرنسا) من عضوية المجلس بحجة عمله في قوة اللفيف الأجنبي بالجيش الفرنسي ومشاركته في أعمال قتالية ضمن هذه القوة المشكلة من أجانب وإخفاء ذلك.

وتوجت نتيجة التصويت يوما عصيبا آخر على النائب الذي وجد نفسه في نفس اليوم محروما من جواز سفر الحج، إضافة إلى قائمة من الممنوعات التي سلطت عليه، من بينها الحرمان من دخول المجلس لشهرين، وتجميد الأجرة الشهرية وتذاكر النقل الجوي التي يوفرها له البرلمان والتي يستفيد منها ممثلو الهجرة والولايات البعيدة عن العاصمة.

      

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