Dans une interview accordée à El-Khabar, l'ambassadeur d'Italie en Algérie Giovanni Polizzi a souligné l'importance de la visite du président Abdelmadjid Tebboune en Italie, notant que l'intensité et la fréquence des visites bilatérales au plus haut niveau reflètent certainement l'excellent niveau des relations bilatérales entre l'Italie et l’Algerie.

L'ambassadeur d'Italie a souligné que l'Algérie est un partenaire majeur et essentiel de l'Italie dans tous les dossiers liés à la sécurité de la Méditerranée et de la région du Sahel, et qu'il existe une convergence de vues sur le dossier libyen, notamment en ce qui concerne la tenue d'élections libres , et qu'une solution pacifique exige l'élimination de l'ingérence extérieure et la sortie progressive de Libye des forces étrangères présentes dans le pays libyen.

Le président de la république Mr.Abdelmadjid Tebboune, se rendra prochainement en Italie, pour une visite qui survient suite aux visites effectués par Le président de la République italienne, Mr.SergioMattarella, en novembre 2021 et par Le Président du Conseil des ministres de la République italienne, M. Mario Draghi en Avril 2022, comment peux on percevoir cette visite et sa portée, au vu de la nature des relations d'amitié fortes et solides existantes entre les deux pays alors que ces relations sont très anciennes et se sont renforcées durant la guerre de libération nationale, avec comme point de mire une figure de proue à l’image de feux Enrico Mattei ?

C'est certainement un événement exceptionnel que deux visites d'Etat soient organisées entre deux pays, par les deux Présidents respectifs, si proches l'une de l'autre. De plus, entre-temps, il y a eu en effet une autre visite très importante en Algérie de notre Premier ministre Mario Draghi, également accompagné du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Luigi Di Maio et du Ministre de la Transition écologique Roberto Cingolani.

Cette intensité et fréquence des visites bilatérales au plus haut niveau reflète certainement l'excellent niveau des relations bilatérales entre l'Italie et l'Algérie et l'importance de notre partenariat dans de multiples secteurs. Il convient de rappeler la dimension historique de l'amitié entre nos deux pays, notamment cette année qui marque le soixantième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques. Je me sens toujours fier et presque ému à chaque fois que les interlocuteurs algériens me rappellent que l'Italie a toujours été aux côtés de l'Algérie, surtout dans les phases plus complexes comme celle de la guerre d'indépendance (à propos de laquelle vous avez justement mentionné Enrico Mattei, qui a aidé les Algériens dans les négociations d'Evian et a soutenu un modèle "gagnant-gagnant" pour les pays producteurs et acheteurs d'hydrocarbures) et la "décennie noire".

Mais je voudrais souligner que la nôtre est aussi une relation qui se renforce dans le présent et qui regarde avec engagement vers l'avenir : en fait, je suis sûr que les collaborations futures seront au centre de la prochaine visite d'État du Président Tebboune en Italie.

Que pourrait recouvrer le concept de partenariat d'exception que peuvent établir l’Algérie et l’Italie ? Quels sont ses fondements ?

Comme je l'ai dit, les fondements du partenariat exceptionnel entre l'Italie et l'Algérie se trouvent en partie dans l'histoire, mais aussi dans l'appartenance commune à la région méditerranéenne et dans la complémentarité de nos deux pays dans de nombreux secteurs.

L'une des pierres angulaires des relations bilatérales est certainement le partenariat énergétique : celui-ci a lui aussi une dimension historique profonde (le gazoduc Transmed est opérationnel depuis 1983) mais l'objectif commun est de le renforcer davantage tant à court qu'à moyen et long terme. En 2021, l'Algérie a couvert 22% des besoins italiens en gaz et au premier trimestre de l'année en cours, elle est devenue notre premier fournisseur.

Parmi les fondements du partenariat, je mentionnerai également les relations commerciales et industrielles très fortes, avec la présence historique et généralisée d'entreprises italiennes dans le pays, et la volonté de collaborer par rapport aux défis régionaux et internationaux communs : je pense à la lutte contre les trafics illicites, la lutte contre le terrorisme, mais aussi la conservation du patrimoine culturel ou encore la protection des biens communs méditerranéens et la réponse au changement climatique. L'Algérie reste pour nous un partenaire clé pour la sécurité et la stabilité de la Méditerranée, ainsi que du Maghreb e de la région sahélienne.

Les responsables des deux rives ne cessent d’insister sur la nature des relations entre les deux pays, l’Italie étant le premier client de l’Algérie et un des plus important partenaire commercial, les relations dans le domaine énergétique est important, mais qu’en est-il de tout l’éventail de la coopération entre l’Algérie et l’Italie ? les deux parties ont exprimé leur souhait de voir se tenir dans un avenir proche le Haut Comité algéro-italien qui pourra contribuer à booster la coopération bilatérale, et la prochaine session du sommet intergouvernemental prévu en juillet, Qu’en est-il au juste ?

La première session du Dialogue Stratégique (un important mécanisme de consultation établi en décembre 2020) qui s'est tenue à Rome le 29 mars dernier a souligné à quel point le partenariat entre l'Italie et l'Algérie est un partenariat global, avec une profondeur considérable de relations dans de multiples secteurs.

Les différents secteurs d'intérêt mutuel seront en effet explorés lors du Sommet intergouvernemental qui se tiendra à Alger les 18 et 19 juillet, comme annoncé à l'occasion de la récente visite du Premier ministre Mario Draghi. Bien sûr, nous travaillons déjà sur différents accords qui pourront être signés à cette occasion.

Quelles sont les aléas et les facteurs bloquants pour le développement des investissements italiens en Algérie et une présence plus accrue, d’autant que des réformes ont été entamés, à l’instar de la suppression de la règle légale de limitation de détention capitalistique par des capitaux étrangers dites 51/49 ?

Il existe des exemples importants d'investissements italiens en Algérie : je pense naturellement au secteur des hydrocarbures (avec le rôle principal d'Eni), mais aussi à la sidérurgie, à la défense ou, plus récemment, aux énergies renouvelables. Il est vrai que le volume des investissements pourrait être plus important et nous nous engageons à faciliter leur augmentation. C'est pourquoi nous suivrons avec intérêt les évolutions de l'application du nouveau Code des investissements, en espérant qu'elles conduiront à une amélioration du climat des affaires, notamment au regard des procédures administratives et bureaucratiques qui peuvent poser des contraints aux investissements à réaliser. D'autres difficultés sont ensuite liées à l'incertitude réglementaire et au fait que certaines règles changent rapidement, rendant difficile l'adaptation des investisseurs. Certes, il y a eu des développements positifs ces dernières années, comme le dépassement de la règle du 51/49 (maintenant limitée aux seuls secteurs stratégiques) : nous sommes convaincusqu’il faut continuer à travailler dans cette direction afin de développer pleinement l'énorme potentiel économique que l'Algérie possède et qui est encore largement inexploité. L'Italie est entièrement disponible pour accompagner l'Algérie dans cette voie.

La région du sahel connaît une recrudescence. Que peut apporter l’Italie pour aider les pays concernés pour endiguer le danger de l’instabilité et de l’exode et la migration clandestine, sans que cela soit perçu comme étant de l'interventionnisme? Comment appréciez- vous le travail qui est fait dans le cadre de la coordination pour la lutte anti-terroriste, et contre l’immigration clandestine et qu'en est-il de la coopération entre Alger et Rome ?

L'Algérie est un partenaire clé de l'Italie dans tous les dossiers pertinents pour la sécurité de la région méditerranéenne et sahélienne, à commencer par la lutte contre le terrorisme et la traite des êtres humains. Nous sommes conscients que l'Algérie a un rôle incontournable dans cette région et c'est pourquoi la question sahélienne occupe toujours une place centrale dans les concertations stratégiques entre nos deux pays. La stabilité du Sahel est en effet prioritaire et représente pour nous un intérêt national direct, comme le Ministre Di Maio l’a souligné plusieurs fois, étant donné que c’est une région charnière entre la Méditerranée et l’Afrique sub-saharienne.

Une des dimensions de la relation Algéro-italienne, et non des moindres, est humaine. Quelles mesures pour amplifier, fluidifier et faciliter la circulation des personnes entre les deux pays ? et qu’en est-il de la coopération culturelle qui a été évoquée par le président Mattarella lors de sa visite et dans le domaine de l’éducation notamment avec l’annonce d’un accord d'ouverture d'une école internationale italienne à Alger?

Les relations entre l'Italie et l'Algérie ne sont pas seulement des relations entre gouvernements, mais aussi et surtout entre des peuples amis. Par exemple, j'ai été très positivement surpris d'apprendre qu'il y avait 14 000 étudiants en langue italienne en Algérie. L'Italie est le troisième pays pour l'octroi de visas à l'Algérie après la France et l'Espagne et nous sommes par exemple le seul pays qui dispose d'un centre de visas dans le grand sud, à Adrar. Nous avons été très contents de constater ce printemps que, malgré une attention et une prudence qu’il faudra garder pendant longtemps, il y a eu les conditions pour annoncer une reprise généralisée des activités d’octroi de visa. Je tiens, cependant, à souligner, que même pendant la pandémie l’Ambassade d’Italie a toujours continué à traiter tous les dossiers visa qu’il était possible de traiter, notamment les visas de retour, d’étude, de regroupement, et aussi certains visas liés à de situations exceptionnelles.

Les collaborations culturelles sont nombreuses : je pense à la belle expérience récente, qui nous a fait l'honneur, de participer en tant que pays invité d'honneur au SILA d'Alger. Mais je pense aussi aux accords sur l'archéologie et la conservation du patrimoine signés à l'occasion de la visite d'Etat du Président de la République Mattarella, ou, comme on l'a dit à juste titre, à l'accord - signé à la même occasion - pour ouvrir l’Ecole italienne "Roma" d'Alger, en principe déjà dès la rentrée prochaine, aux élèves de nationalité algérienne, bien sûr sous condition de respecter les programmes éducatifs algériens. Ce sera un autre outil important pour favoriser les échanges et l'enrichissement mutuel culturel et humain. J’invite les intéressés à contacter l’Ecole italienne pour davantage d’information.

les visites des responsables des deux pays ont mis en exergue une convergence de vues entre Alger et Rome notamment sur le dossier libyen, comment perçoit l’Italie cela, notamment en ce qui concerne le départ des mercenaires et la non-ingérence étrangère dans les affaires internes, et le règlement de la crise libyenne par les acteurs libyens

La Libye constitue, tant pour l'Italie que pour l'Algérie, un dossier prioritaire en matière de dynamique régionale. À cet égard, nos deux pays ont des positions que nos autorités respectives ont définies à plusieurs reprises comme « juxtaposables » et « coïncidentes ». Nous partageons les mêmes positions en faveur de la pacification, de la demande d'élections libres qui puissent stabiliser l'ordre constitutionnel et gouvernemental. Et surtout, nous convenons que la solution pacifique passe par l'élimination des ingérences extérieures et la sortie progressive de Libye des forces étrangères présentes aujourd'hui dans le pays. En ce sens, le dialogue politique et la concertation stratégique entre les deux Gouvernements sont continus et fructueux.