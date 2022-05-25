ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأربعاء، اجتماعا تقنيا خصه للمدينة الجديدة المنيعة.

ووفق ما جاء في بيان لوزارة السكن، استمع الوزير إلى عرض قدمه مدير المدينة الجديدة المنيعة تطرق فيه إلى نسبة الإنجاز على مستوى التهيئة الداخلية للمدينة وكذا الربط بالشبكات (الماء، الكهرباء، الغاز)

وأمر الوزير بلعريبي بتسريع العديد من المراحل التي تخض الأمور التعاقدية والإدارية، والبدء في الإنجاز مع برمجة اجتماع تقني مع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لتسريع وتيرة الربط بالكهرباء.

وأشار بلعريبي بضرورة التسريع في تطوير هذه المدينة ودعمها بالطاقة الشمسية والانطلاق الفعلي في إنجازها وفقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم، كما أمر بدراسة أرضية المدينة الجديدة المنيعة وهذا بوضع خارطة توضح أماكن التي لا يمكن البناء فيها بذات المدينة، وبضرورة وضع خارطة طريق جديدة للانتهاء من جميع الدراسات التقنية سواء التي لم تنطلق بعد أو التي هي في طور الإنجاز مع تقليص المدة الزمنية في الدراسات والأشغال.

وتتربع المدينة الجديدة المنيعة على مساحة قدرها 600 هكتار منها 350 هكتار مخصصة للتعمير، 150 هكتار مخصصة للتشجير، 100 هكتار لتوسعة مستقبلا، كما تضم 6000 وحدة سكنية

وتحتوي المدينة على 5 آبار ارتوازية ستزود حوالي 50 ألف ساكن بالمياه الصالحة للشرب في المستقبل.