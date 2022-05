259 députés ont voté pour la déchéance de leur collègue député pour la diaspora de la première zone (sud de la France) de l’Assemblée nationale populaire, en l’occurrence Mohamed Bekhadra, de son mandat de député.

Accusé d’engagement dans les rangs de la légion étrangère de l’armée française et de participation dans des opérations armées qu’il n’a pas déclarées, le député s’est vu privé de son passeport du Hadj en plus d’une série d’interdictions qui lui ont été infligées.

Le député Bekhadra est désormais interdit d’accès au parlement pour une durée de deux mois. Les députés ont également voté pour la levée de son immunité parlementaire et le gel de son salaire et billets d’avions, dont bénéficient les députés de la diaspora et députés représentants des wilayas situées loin d’Alger.