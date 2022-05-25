استقبل، الأربعاء، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة، وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، وذلك بمقر المركزية النقابية.

وحسب بيان للاتحاد، فقد تباحث الطرفان بهذه المناسبة الظروف المهنية والاجتماعية للعمال وكذا سبل تحسينها وتطويرها، بهدف توفير مناخ عمل ملائم لكل عمال القطاع.

وأضاف نفس المصدر، أن هذا اللقاء ارتكز أيضا على الدور الهام والحساس الذي يلعبه الاتحاد العام للعمال الجزائريين في كل التحديات الذي يواجه قطاع الموارد المائية والأمن المائي من خلال تعبئة العمال في اطار التحضير الجيد لموسم الاصطياف المقبل، وحثهم على بذل جهود إضافية في سبيل إنجاح الحدث الرياضي المهم الذي تستعد بلادنا لاحتضانه وهو ألعاب البحر الأبيض المتوسط المزمع تنظيمها في ولاية وهران شهر جوان المقبل، الى جانب التحضير الجيد لاحتضان القمة العربية المزمع انعقادها بالجزائر خلال السنة الجارية.

وجاء على لسان الأمين العام، يضيف ذات المصدر، حث على ضرورة التزام الهيئات نقابية والادارات وعمال من اجل التجند وتقديم المزيد من الجهود في سبيل إنجاح هذه التظاهرات المهمة التي ستنظمها بلادنا، قصد إعطاء أحسن صورة عن وطننا.

ويأتي هذا اللقاء أيضا في إطار المشاورات وكذا العمل التنسيقي الدائم والمشترك، بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ووزارة الموارد المائية والأمن المائي، ذكر البيان، وذلك "تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لما يتوفر عليه هذا القطاع الحيوي والحساس من قوة عمالية كبيرة، أكثر من 80 بالمائة منخرطة تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين. هذه النسبة جعلت هذه الهيئة النقابية التي تحظى بتمثيلية أغلب عاملات وعمال القطاع".