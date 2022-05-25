قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، أن إجراءات الانتخابات في بلاده ستنطلق اعتبارا من شهر جوان المقبل، على أن تعقد الانتخابات نهاية العام.

وقال الدبيبة: "سننطلق في إجراءات الانتخابات البرلمانية من شهر جوان القادم على أن تجرى نهاية هذا العام"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية (وال).

واعتبر أن " دولا معينة تمنع إقامة الانتخابات في ليبيا وخصوصا البرلمانية".

وأمس الثلاثاء، بحث الدبيبة مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند "آخر مستجدات العملية السياسية، والجهود المبذولة لبلوغ الانتخابات، وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في إدارة عوائد النفط"، على ما أفاد الحساب الرسمي لحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك.

ووقتها، قال الدبيبة إن حكومته ترغب في تنفيذ الانتخابات وتقديم كافة الدعم اللازم لها، وعدم السماح لأي طرف من الأطراف بعرقلة وتمديد هذه المهمة، فيما أكد السفير الأمريكي "دعم بلاده لكافة الجهود المبذولة من اجل الوصول لقاعدة دستورية، وإجراء انتخابات وطنية".