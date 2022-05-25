قام والي ولاية الجزائر، أحمد معبد الأربعاء، بزيارة عمل وتفقد لأشغال إعادة تهيئة مسبح "الكيتاني" ببلدية باب الوادي، التي انطلقت غداة زيارته السابقة للموقع يوم 07 ماي الجاري.

وحسب بيان للولاية، فقد وقف المسؤول على "التقدم الكبير في الأشغال"، و"استحسن المجهودات المبذولة من طرف كل المصالح المعنية في إعادة تهيئة المسبح". كما "حثهم على استكمال الأشغال والحرص على احترام كل معايير أمن وسلامة مرتادي المسبح من جهة، ومراعاة الجانب الجمالي من جهة أخرى".

وأكد معبد على "ضرورة الاعتناء بتهيئة الحجرات المخصصة للأجهزة الأمنية والحماية المدنية وكذا متصرف الشاطئ، إضافة إلى دورات المياه والاستحمام، وكذا تهيئة المداخل المؤدية للمسبح وتجهيزه بالإنارة العمومية والرايات الوطنية وتهيئة المساحات الخضراء".

من جهة أخرى أمر الوالي، مدير الشباب والرياضة والترفيه وكذا مؤسسة فنون وثقافة بضرورة برمجة أنشطة فنية وترفيهية ورياضية لفائدة الأطفال والعائلات وكل المتوافدين على المسبح طيلة موسم الاصطياف.