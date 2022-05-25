اجتمعت اللجنة العلمية، عشية الأربعاء، برئاسة وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، من أجل تقييم الحالة السياقية للوضع الوبائي.

وحسب بيان للوزارة، فقد أظهر تحليل البيانات الفعلية المسجلة تحسنًا كبيرًا في الوضع الوبائي لـكوفيد-19، لا سيما من حيث الوفيات.

ومع ذلك، يضيف ذات المصدر، فقد أوصت اللجنة العلمية باستمرار التلقيح وكذا ضرورة الاستمرار في واجب الامتثال للإجراءات الوقائية المعتمدة سابقاً.

ونظرا لظهور جدري القردة في العديد من البلدان، أضاف البيان، "تم توسيع اجتماع اللجنة العلمية إلى خبراء متخصصين في الأمراض المعدية."

وفي هذا الصدد، "استعرضت اللجنة العلمية الموسعة حالة تقدم هذا المرض على المستوى الدولي. كما قام الخبراء بتحليل عميق لخطر ظهور جدري القردة في الجزائر " .

كما أعلمت الوزارة أنه لم يتم، لحد الساعة، تسجيل أي حالة إصابة بمرض جدري القردة في بلادنا، كما أكدت الوزارة الوزارة متابعة الوضع عن كثب وبشكل آني، مع بقاء مصالح الوزارة في حالة تصنت واطلاع مستمرين لكل تطور قد يحدث في العالم .