سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية البويرة اليوم 25ماي 2022، 14 تدخل في حوادث المرور وقعت على مستوى مختلف شبكة الطرقات باقليم الولاية ، خلفت 22 جريح منها واحدة في حالة حرجة.

وحسب ما كشف به الملازم الاول عبدات يوسف المكلف بالاعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية بولاية البويرة فقد سجلت وحداتها 14 تدخل في حادث مروري منها 10 حوادث وقعت عبر الطريق السيار شرق غرب سجلت منها 6 حوادث بمنحدر جباحية خلفت 10 جرحى.

وأضاف ذات الملازم أنه تسببت تلك الحوادث في اختناق مروري كبير على مستوى الطريق السيار شرق غرب وفي الاتجاهين.