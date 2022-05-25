أعلمت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية جميع المكتتبين الذين سجلوا لاقتناء سكن ترقوي عمومي بتاريخ 23/05/2022 في مواقع: سيدي بنور وألف مسكن بسيدي عبد الله بأنهم مدعوون لتقديم ملفاتهم.

وحسب بيان لها، صادر الأربعاء، أوضحت المؤسسة بأن المعنيين مطالبين بدفع ملفاتهم على مستوى مديرية المشاريع بأولاد فايت المتواجدة في الموقع السكني، 330 مسكن أولاد فايت، خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الاكتتاب.

وأضاف نفس المصدر بأن الملف يتكون من الوثائق التالية: بطاقة التسجيل للاستفادة من السكن الترقوي العمومي، استمارة التسجيل ترقوي عمومي، موقعة ومصادق عليها ( متواجد عبر الموقع الرسمي للمؤسسة)، واتفاقية موقعًة ومصادق عليها.

كما يحتوي الملف على شهادة عمل او نسخة من السجل التجاري (المكتتب والزوج )، كشف راتب 3 الاشهر أخيرة(المكتتب والزوج) للعاملين لحسابهم الخاص، مع الفوائد، وكشف الراتب السنوي، إضافة إلى الانتساب إلى الضمان الاجتماعي للزوج والزوجة.

وفي حالة عدم عمل الزوج، أضافت المؤسسة، يجب عليه بتقديم تصريح شرفي شهادة بعدم العم، وشهادة ميلاد (المكتتب والزوج)، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية(المكتتب والزوج )، إضافة إلى شهادة الإقامة.