اصدر الديوان الوطني للحج والعمرة، بيان ضمنه جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بعملية الحج لسنة 2022.

وذكر البيان بأن الديوان:"يعلم كافة الحجاج الميامين أن انطلاق الإجراءات الإدارية الخاصة بعمليات الحج لهذا الموسم ستكون ابتداء من يوم الخميس 26 ماي إلى غاية يوم السبت 04 جوان، بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة 27 ماي".

وأضاف البيان بأن المعنيين مطالبين باتباع الخطوات التالية:

1- التوجه إلى مصالح البلدية للحصول على شهادة التأهيل لأداء مناسك الحج لهذا الموسم.

2- التوجه إلى اللجنة الطبية الولائية مرفوقا بشهادة التأهيل المسلمة من طرف مصالح البلدية، للقيام بالفحوصات الطبية والتلقيحات اللازمة للحصول علي شهادة التأهيل الصحي لأداء مناسك الحج.

3- التوجه إلى مركز التلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد 19 مرفوقا بـ:

جواز السفر البيومتري.

بطاقة التعريف الوطنية.

للحصول على جواز السفر الصحي المتضمن رمز الاستجابة QR Code وهذا بالنسبة للحجاج الذين أخذوا التلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد 19 من قبل.

أما بالنسبة للحجاج الذين لم يأخذوا التلقيح بعد فعليهم أخذ اللقاح المطلوب للحصول على جواز السفر الصحي.

4 – التوجه إلى فرع بنك الجزائر على مستوى كل ولاية لدفع تكلفة الحج المقدرة بـ 856.100.00 دج شاملة لتذكرة السفر مرفوقا بـ:

جواز السفر البيومتري.

شهادة التأهيل المسلمة من طرف مصالح البلدية.

شهادة التأهيل الصحي المسلمة من طرف لجنة الطبية الولائية.

للحصول على:

وصل دفع تذكرة الحج

وصل دفع تذكرة السفر

4 – التوجه إلى مصالح الدائرة للحصول على دفتر الحج مرفوقا بـ:

جواز السفر البيومتري.

شهادة التأهيل لموسم الحج 2022 المسلمة من طرف مصالح البلدية.

نسخة من شهادة التأهيل الصحي المسلمة من طرف لجنة الطبية الولائية.

نسخة من جواز السفر الصحي الخاص بالتلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد 19.

نسخة من وصل دفع تذكرة الحج.

نسخة من وصل دفع تذكرة السفر.

وثيقة إثبات علاقة المحرم.