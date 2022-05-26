قال مدير المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، غسان الرجبي، إنّ المسجد يواجه “أخطر المخططات التّهويدية”، كما أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، هدّم، أوّل أمس، مسجدًا قيد الإنشاء شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وأوضح غسان الرجبي في تصريح لحصة ‘المسائية’ على قناة ‘الجزيرة مباشر’ القطرية، أنّ قوات الاحتلال شرعت منذ ساعات الصباح الأولى في هدم درجات الباب الغربي للحرم بهدف تركيب ما يُعرف بـ’المصعد الكهربائي’ وهو ما يعني ضياع 3 دونمات من مساحة المسجد، وأضاف الرجبي أنّ الأمر “يتعلّق بأكبر قرار احتلالي لتهديد الحرم الإبراهيمي وإفساد المساحات الخارجية الخاصة بالمسجد وشكله المعماري الإسلامي”.



وكشفت مصادر فلسطينية أنّ سلطات الاحتلال شرعت بصورة عملية، صباح أوّل أمس، في قصّ أجزاء من دَرَج الحرم الإبراهيمي بالخليل استكمالًا لمشروع تركيب ‘المصعد الكهربائي’ وتهويد الحرم الإبراهيمي.

وكانت سلطات الاحتلال قد بدأت، في أوت الماضي، بتنفيذ مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي يشمل تركيب مصعد كهربائي لتسهيل اقتحامات المستوطنين.



وتتّهم إدارة المسجد الإبراهيمي الاحتلال الإسرائيلي بسرقة 63% من مساحة الحرم الإبراهيمي وتخصيص 10 أيّام خلال السنة لاستباحته بالكامل، إذ يدخل المستوطنون أروقته وساحاته ويؤدّون طقوسًا راقصة وماجنة بعضها فيها شرب للخمور.



وفي السّياق ذاته، هدّم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوّل أمس، مسجدًا قيد الإنشاء شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقالت وزارة الأوقاف الفلسطينية في بيان إنّ السلطات الإسرائيلية هدّمت مسجد الصمود في تجمّع الرماضين قرب مدينة قلقيلية بدعوى البناء دون ترخيص.



وندّد وزير الأوقاف الفلسطيني، حاتم البكري، بعملية الهدم، وقال إنّها تدلّ بشكل واضح على الهمجية الّتي وصلت إليها آلة التّحريض الإسرائيلية تجاه المقدسات في فلسطين، وقال إنّ هذه الجريمة اعتداء صارخ على المسلمين ومشاعرهم. وطالب البكري المؤسسات الإسلامية والدولية بالعمل على إنهاء هذه الاعتداءات.