أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الخميس باستمرار تساقط الأمطار التي تتخللها زخات رعدية على عدة ولايات بوسط وشرق وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي إن أمطارا تتخللها زخات رعدية، ستستمر في التهاطل طوال نهار اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، على ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة وسطيف.

كما سيتواصل تساقط هذه الأمطار على ولايات سوق أهراس، برج بوعريريج، ميلة، تمنراست، أم البواقي، تبسة، ڤالمة، باتنة، عنابة، جانت، قسنطينة، خنشلة، عين الدفلى، المدية والطارف.

وأشار نفس المصدر إلى إن كمية الأمطار المتوقعة ستتراوح بين 20 و30 ملم محليا.