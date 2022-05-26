أفادت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الخميس باستمرار تساقط الأمطار الغزيرة التي تتخللها زخات رعدية على عدة ولايات بوسط وشرق وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي إن أمطارا عزيرة تتخللها زخات رعدية، ستستمر في التهاطل طوال نهار اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الجمعة، على ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، ڤالمة، قسنطينة، ميلة، وشمال سطيف.

كما سيتواصل تساقط هذه الأمطار على ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، برج بوعريريج، تمنراست، أم البواقي، تبسة، باتنة، جانت، خنشلة، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة والبليدة.

وأشار نفس المصدر إلى إن كمية الأمطار المتوقعة ستتراوح بين 20 و40 ملم محليا.