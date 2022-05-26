التقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء الأربعاء بروما، ممثلي الجالية الجزائرية المقيمة بإيطاليا، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها لهذا البلد بدعوة من نظيره الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا.

وبالمناسبة، أكد رئيس الجمهورية أنّ برمجة هذا اللقاء مع الجالية في مستهل زيارته جاء حرصا منه على الاستماع لانشغالات أفرادها وتطلعاتهم، وتأكيدا على أهمية إشراكهم في المسار التنموي والاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وأشاد الرئيس تبون بالمواقف التاريخية المشرفة لإيطاليا تجاه الجزائر، لاسيما خلال ثورة التحرير مستذكرا دعم أنريكو ماتي الذي وصفه بالصديق "فوق العادة". وأضاف إن العلاقات التي تجمع الجزائر بإيطاليا متينة ومن أقوى العلاقات العربية-الأوروبية في منطقة الحوض المتوسط، وحثّ أفراد الجالية على إنشاء مشاريع ضمن شراكات اقتصادية مع نظرائهم الإيطاليين، في الجزائر.

من جهتهم، ثمّن ممثلو الجالية الوطنية بإيطاليا تنظيم هذا اللقاء الذي يعد تقليدا سنه رئيس الجمهورية خلال زياراته إلى الخارج، مما يسمح بالتبادل مع أفراد الجالية حول انشغالاتهم والاستماع لاقتراحاتهم.

وسمح اللقاء لممثلي الجالية الوطنية بإيطاليا بطرح جملة من الانشغالات تتعلق بفتح مدارس لتعليم اللغة العربية، تسهيل النقل البحري والجوي نحو الجزائر، التبادلات بين الجامعات ومراكز البحث، والاستثمار.