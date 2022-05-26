خلف حريق شب في مستودع لتربية الدواجن في الساعات الأولى من اليوم الخميس، نفوق 2500 دجاجة واحتراق 40 قنطارا من أغذية الدواجن ببلدية المطارفة في ولاية المسيلة.

وأوردت مصالح الحماية المدنية في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك، إن وحدتها الثانوية لأولاد دراج تدخلت في تمام الساعة الواحدة وخمسا وأربعين دقيقة (01:45) بعد منتص ليلة الأربعاء إلى الخميس، لأجل حريق مستوع لتربية الدواجن بالمكان المسمى علب الكباش بالطريق الوطني رقم 40 ببلدية المطارفة.

وأضاف نفس المصدر إن الحريق خلف نفوق حوالي 2500 دجاجة واحتراق 40 قنطارا من أغذية الدواجن وست قارورات غاز البوتان. وخلص البيان إلى أنه تمت السيطرة على الحريق ومنعه من الانتشار لمستودعين آخرين لتربية الدواجن واشجار الزيتون حيث تم اخماده نهائيا من قبل الفرقة المتدخلة.