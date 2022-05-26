أعلن الأمن السعودي أنه بداية من اليوم الخميس، يمنع دخول المقيمين في المملكة إلى مكة لمن ليس لديهم تصريح دخول.

وبدأت المديرية العامة للجوازات في المملكة، أمس، استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول لمكة إلكترونيا للمقيمين من العمالة المنزلية، والعاملين من المقيمين بالمنشآت التي تعمل داخل مكة، وحاملي تأشيرة "العمل الموسمي" والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1443هـ.

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ إنه "تنفيذا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، سيتم اعتباراً من يوم الخميس (26 ماي) منع المقيمين، الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة".

وأكد الشويرخ أنه سيتم تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام؛ القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، عدا من تتوفر لديهم إحدى الوثائق المعلن عنها. وأوضح بأن الوثائق هي "تصريح دخول للعمل بالمشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، تصريح عمرة، تصريح حج".