يشارك وزير المالية، عبد الرحمن راوية، في العاصمة الغانية أكرا، في أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي.

وأفاد بيان للوزارة إن الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي لسنة 2022 تنظم تحت عنوان "تعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وانتقال عادل للطاقة في إفريقيا"، حيث ستضم تمثيلا رفيع المستوى، بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الهيئات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

وأضاف البيان إنه في إطار هذه الاجتماعات، سيشارك الوفد الذي يرأسه راوية في جلسات مجالس محافظي بنك التنمية الإفريقي، حيث ستخصص الأولى "لدراسة أنشطة بنك التنمية الإفريقي وفروعه بالإضافة إلى اعتماد التقارير السنوية للأنشطة المالية".

أما الجلسة الثانية لمجلس المحافظين التي سيشارك فيها الوفد الجزائري فستخصص "للحوار بين رئيس بنك التنمية الإفريقي والمحافظين". ويضيف المصدر ذاته أن هذا الاجتماع سيتيح فرصة لجميع محافظي البنك "لتبادل الآراء مع رئيس هذه المؤسسة حول الآفاق الاستراتيجية للبنك للسنوات العشر القادمة والتي تهدف إلى دعم تنمية القارة الإفريقية". وخلص البيان إلى أن راوية سيغتنم هذه الفرصة للقاء بعض نظرائه ورؤساء المؤسسات المالية الدولية" بهدف بحث سبل التعاون مع بلادنا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية".