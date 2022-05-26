أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أمس الأربعاء، عن إجراء المباراة المرتقبة بين الجزائر وأوغندا في ملعب 5 جويلية الأولمبي مساء الرابع جوان الداخل على الساعة الثامنة (20:00)، لحساب أولى الجولات التصفوية لكأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وجاء في بيان لـ "الفاف" على موقعها الرسمي، أنّ مواجهة الخضر لـ "رافعات" أوغندا، لن تقام في ملعب وهران الجديد، مثلما كان مبرمجاً بسبب أنّ الملعب المذكور "لن يكون متاحاً" لاستقبال زملاء محرز، وبررت الهيئة التي يديرها "الرئيس المستقيل" شرف الدين عمارة، نقل المباراة خارج وهران بـ "احتضان الملعب الجديد لألعاب البحر الأبيض المتوسط"، علماً أنّ التظاهرة ستقام بين 25 جوان المقبل والسادس جويلية القادم.

وقالت الهيئة الكروية: "تقدمت الفاف بطلب للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لأجل برمجة مباراة الجزائر-أوغندا بملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر العاصمة، بدل الملعب الأولمبي الجديد لوهران.".

وبعد مباراة أوغندا، سيتنقّل "الخضر" إلى دار السلام لمواجهة تنزانيا في الثامن جوان بالملعب الوطني الساعة الخامسة (17:00) مساء بتوقيت الجزائر لحساب الجولة الثانية من تصفيات المجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخب النيجر.