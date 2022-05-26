أعلنت النيجر أن قواتها قتلت ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء نحو 40 إرهابيا من جماعة "بوكو حرام" في جزر ببحيرة تشاد الواقعة بين نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد.

وقالت وزارة الدفاع النيجرية في بيان لها إنه "ليل 24-25 ماي، حاول حوالي مائة من مقاتلي بوكو حرام على متن أربعة مراكب كبيرة وزورق مسلح شن هجوم قوي ضد عناصرنا في جزر بحيرة تشاد".

وأضافت أن "رد الفعل النشط من قبل هؤلاء أجبر المهاجمين على الفرار مع سقوط العديد من القتلى في صفوفهم".

وأوضح أن الجيش نفذ على الإثر "عملية تمشيط" في المنطقة أفضت إلى "تحييد حوالي أربعين مسلحا" وضبط أسلحة وذخائر ومتفجرات و"معدات عسكرية مختلفة".

من جهة أخرى أصيب سبعة جنود بجروح في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور عربتهم خلال تنفيذهم "مهمة استطلاعية حول بحيرة تشاد"، بحسب الوزارة التي لم تحدّد تاريخ الواقعة.