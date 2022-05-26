ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، لتواصل صعودها الحذر هذا الأسبوع وسط مؤشرات على شح المعروض.

يأتي ذلك في الوقت الذي يجادل فيه الاتحاد الأوروبي مع المجر بشأن خطط حظر واردات النفط من روسيا، ثاني أكبر مصدر للخام في العالم، ردًا على عمليتها الخاصة في أوكرانيا.

وبحلول الساعة 07:37 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.57%، ليصل إلى 114.68 دولارًا للبرميل.

كما صعد سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.63%، مسجلًا 111.03 دولارًا للبرميل. وأدى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 20 ماي، بعد ارتفاع الصادرات، إلى دعم السوق، أمس الأربعاء؛ إذ أنهت أسعار النفط التعاملات على ارتفاع بعد جلسة متقلبة.