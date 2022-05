: Le centre national de prévisions en météorologie ont annoncés pour aujourd'hui jeudi, une persistance de l'épisode pluvieux qui prévaut ces derniers jours sur les wilayas du centre, de l'est et du sud du pays.

Une alerte orange ( Pluies et orages ) a justement été émise à ce propos. Sa validité sera effective jusqu'à ce soir à 21h00, et elle concernera principalement les wilayas de Tipaza, Alger, Blida, Boumerdes, Bouira, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda, Sétif, Souk Ahras , Bordj Bouariridj, Mila, Tamenrasset, Oum El Bouaki, El Eulma, Tebessa, Guelma, Batna, Annaba, Djanet, Constantine, Khanchela, Ain Defla, Médéa et El Taref.