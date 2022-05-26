تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة الإطلاق الرسمي لبث القناة "التاسعة" البرلمانية التابعة للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.

وقد جرت مراسم إطلاق البث خلال حفل أشرف عليه كل من رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، والوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان.

كما حضر مراسم الحفل أيضا وزير الاتصال، محمد بوسليماني، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، ا بسمة عزوار، إلى جانب الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، سمير عقون، ورئيس سلطة ضبط السمعي البصري، محمد لوبر، وأعضاء من غرفتي البرلمان ومسؤولي المؤسسات الإعلامية العمومية.