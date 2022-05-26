تفقد، اليوم الخميس، وزير الصناعة، أحمد زغدار، مؤسسة تونيك "TONIC" لصناعة واسترجاع الورق، فرع المجمع العمومي للصناعات الكيميائية "ACS".

وأفاد بيان لوزارة الصناعة، أن زغدار أشار إلى الصعوبات التي تعرفها هذه المؤسسة العمومية على غرار 40 مؤسسة عمومية أخرى تعمل الوزارة على إيجاد حلول اقتصادية دائمة لها لإعطائها دفعة ونفس جديد مؤكدا بأن هذه المؤسسات ستحظى بالمرافقة والدعم للنهوض بها.

وكشف في هذا الخصوص أنه أسدى تعليمات لمسؤولي تونيك لإعداد خبرة اقتصادية سيتم على ضوئها اتخاذ القرارات المناسبة لحل مشاكل هذه المؤسسة والوصول إلى الإنتاجية والمردودية المنتظرة منها، خصوصا وأنها تملك من الطاقات البشرية والتكنولوجية ما يؤهلها أن تكون رائدة في هذه الصناعة.

وأشار البيان، إلى أن القدرات الإنتاجية لهذه المؤسسة، التي توظف 1823 عامل، تقدر بـ 500 طن سنويا من مختلف المنتجات الورقية.